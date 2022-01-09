Комитет безопасности Киргизии призвал освободить задержанного в Казахстане музыканта Рузахунова

За задержанного казахстанскими силовиками Викрама Рузахунова вступился Комитет безопасности Киргизии. Глава ведомства считает, что он музыкант не может быть террористом.

Глава киргизского ведомства Камчыбек Ташиев назвал произошедшее с музыкантом Рузахуновым на территории Казахстана ошибкой. Он пообещал сделать все, что в его силах, чтобы вернуть его на родину. Об этом сообщает Kloop.

«Мы не можем сидеть молча, когда наших граждан обвиняют в терроризме», — заявил Ташиев.

Глава ведомства выразил поддержку музыканту на митинге, который собрался в защиту Рузахунова с просьбой освободить его. На видео музыкант признался, что участвует в протестах в Казахстане, но на съемках он выглядел избитым. Жители Киргизии считают, что все не так просто, как кажется на первый взгляд, и что силовые службы Казахстана пытаются выставить киргизов виновными в погромах в Казахстане

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российский МИД зарегистрировал около 1,6 тысяч заявок граждан России, которые хотят вернуться из Казахстана на родину вывозными рейсами.