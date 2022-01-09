Около 1 600 россиян захотели вернуться из Казахстана на родину вывозными рейсами

Российский МИД зарегистрировал примерно 1,6 тысяч заявок граждан России, желающих вернуться из Казахстана на родину вывозными рейсами. Об этом рассказала официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
Перелеты осуществляют самолеты военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ.
«По состоянию на сегодня в общей сложности зарегистрированы около 1600 граждан, изъявивших желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться в Россию», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские военные начали отработку внештатных ситуаций в Казахстане.