Около 1 600 россиян захотели вернуться из Казахстана на родину вывозными рейсами

Около 1 600 россиян захотели вернуться из Казахстана на родину вывозными рейсами
Перелеты осуществляют самолеты военно-транспортной авиации Минобороны РФ. Фото: скриншот видео Youtube

Российский МИД зарегистрировал примерно 1,6 тысяч заявок граждан России, желающих вернуться из Казахстана на родину вывозными рейсами. Об этом рассказала официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Перелеты осуществляют самолеты военно-транспортной авиации Министерства обороны РФ.

«По состоянию на сегодня в общей сложности зарегистрированы около 1600 граждан, изъявивших желание воспользоваться вывозными бортами, чтобы вернуться в Россию», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские военные начали отработку внештатных ситуаций в Казахстане.

беспорядки в казахстане вывозные рейсы мид россии


 

Новости партнеров
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Павел Глоба перечислил знаки зодиака, от которых в 2022 году отвернется удача
Павел Глоба перечислил знаки зодиака, от которых в 2022 году отвернется удача
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Около 1 600 россиян захотели вернуться из Казахстана на родину вывозными рейсами
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 205 человек
Появились фото подростка, угнавшего иномарку от дома на Светлановском
В Роспотребнадзоре рассказали, как пожилым петербуржцам подготовиться к ...
За сутки в больницы поступили 311 петербуржцев с COVID и пневмониями
Жителям домов в Адмиралтейском районе вернули отопление после аварии на ...
Шойгу заявил, что Россия не имеет права проигрывать в информационной войне
Российские военные начали отработку внештатных ситуаций в Казахстане