Российские военные начали отработку внештатных ситуаций в Казахстане

После прибытия миротворцы совершат марш к месту дислокации для выполнения поставленных задач. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

После прибытия миротворцы совершат марш к месту дислокации для выполнения поставленных задач. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Российские военные в рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане начали тренировки по предотвращению внештатных ситуаций.

Мероприятия проводятся на аэродроме в Алма-Ате. Некоторые подразделения уже приступили к охране жизненно важных объектов на территории страны.

Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, ключевые силы российского контингента продолжают переброску на территорию Казахстана.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывший председатель Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать пост президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.