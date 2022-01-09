Передачу поста председателя Собеза Казахстана Назарбаевым Токаеву назвали добровольной

Передачу поста председателя Собеза Казахстана Назарбаевым Токаеву назвали добровольной
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев самостоятельно принял решение. Фото: www.kremlin.ru

Бывший председатель Совета безопасности Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать пост президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

По его словам, политик все эти дни находится в столице страны и поддерживает прямой контакт с Токаевым. Ситуация была сложной, поэтому глава государства добровольно принял решение передать пост главы Совбеза президенту, беспорядки требовали жесткого ответа.

Как сообщил ТАСС, Укибай добавил, что Назарбаев и Токаев всегда были по одну сторону баррикад, защищая свой народ, страну и будущее нации.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. В Алма-Ате произошли столкновения граждан с силовиками, для разгона протестующих применили газ и светошумовые гранаты. По всей республике был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что решением президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева заместитель секретаря Совбеза страны Азамат Абдымомунов потерял свою должность.

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