Экс-заместитель секретаря Совбеза Казахстана Азамат Абдымомунов потерял свою должность

Экс-заместитель секретаря Совбеза Казахстана Азамат Абдымомунов потерял свою должность
Экс-заместитель секретаря Совбеза Казахстана Азамат Абдымомунов потерял свою должность. Фото: официальный сайт президент республики Казахстан

Решением президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева заместитель секретаря Совбеза страны Азамат Абдымомунов потерял свою должность.

Азамат Абдымомунов больше не является заместителем секретаря Совбеза Казахстана. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Абдымомунов занимал свою должность с 2015 года. На пост он был назначен первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который был снят с поста пожизненного главы Совета безопасности. Эту должность занял сам Касым-Жомарт Токаев и пообещал жестко бороться с протестами, которые охватили страну из-за экономических и социальных проблем.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Владимир Путин созвонился с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым, в результате было принято решение назначить встречу лидеров стран ОДКБ.

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