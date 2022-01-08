Экс-заместитель секретаря Совбеза Казахстана Азамат Абдымомунов потерял свою должность

Решением президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева заместитель секретаря Совбеза страны Азамат Абдымомунов потерял свою должность.

Азамат Абдымомунов больше не является заместителем секретаря Совбеза Казахстана. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Абдымомунов занимал свою должность с 2015 года. На пост он был назначен первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который был снят с поста пожизненного главы Совета безопасности. Эту должность занял сам Касым-Жомарт Токаев и пообещал жестко бороться с протестами, которые охватили страну из-за экономических и социальных проблем.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Владимир Путин созвонился с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым, в результате было принято решение назначить встречу лидеров стран ОДКБ.