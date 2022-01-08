Из-за беспорядков в Казахстане планируется встреча лидеров стран ОДКБ

Президент России Владимир Путин созвонился с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым, в результате было принято решение назначить встречу лидеров стран ОДКБ.

О совершенном звонке стало известно с официального сайта Кремля. В связи с беспорядками в Казахстане лидеры стран ОДКБ встретятся в ближайшее время.

Касым-Жомарт Токаев считает, что на фоне бунтов в Казахстане необходим совместный разговор лидеров стран ОДКБ. Он планирует выступить с инициативой провести в ближайшие дни видеоконференции Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Республики Армения как действующего председателя организации.

Владимир Путин поддержал идею казахстанского лидера. При этом известно, что согласие на очередную встречу уже дали премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по прогнозам экспертов беспорядки в Казахстане могут привести к ослаблению рубля, когда он может пробить отметку в 80 руб./$.