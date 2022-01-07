Из-за беспорядков в Казахстане мировая экономика под угрозой. Рубль значительно ослабнет

Эксперты обеспокоены ситуацией в Казахстане, по их прогнозам беспорядки могут привести к ослаблению рубля, когда он может пробить отметку в 80 руб./$.

Протесты в Казахстане начались с ростом цен на сжиженный газ. Недовольства вспыхнули 2 января. На фоне бунтов в стране стремительно падают американские и российские фондовые индексы. Тяжелая ситуация у рубля: с апреля 2021 года он обновил минимум, опустившись ниже 77 руб./$. При этом в самом Казахстане курс национальной валюты снизился до отметки в 435,625 тенге/$. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что Казахстан играет большую роль в поставках нефти и газа, но самые больше риски для России связаны с геополитикой, считают эксперты. На сегодняшний день работа всех банков в стране приостановлена.

Казахстан стоит на 10 месте в мире по доле невозобновляемого природного капитала, такого как нефть, газ, металлы и минералы. Оценка дается в общем богатстве страны, что составляет около 27%.

По последним данным курс национальной валюты в Казахстане упал на 0,14%, до 435,625 тенге/$. На 5 января главный биржевой индекс Казахстана KASE снизился до 3,565 пункта.

Американские фондовые индексы 5 и 6 января торгуются в отрицательном диапазоне. Мосбиржа в четверг тоже понесла потери аналогично другим странам, — индекс сократился на 1,1%, до 3757 пунктов. Лидерами падения стали акции группы «ЛСР», где показатель упал на 2,84%, «Татнефти» с упадком в 1,91% и VK, где индекс опустился на 1,54%. Несмотря на это отмечается, что «голубые фишки» прибавляют: «Сбер» увеличился на 1,82%, «Газпром» — на 2,1%.

Ситуация в Казахстане сказалась на котировках биткоина. Стало известно, что 6 января он подешевел до $42,9 тысяч, что является минимальным значением с сентября.

В минувший четверг, 6 января, власти Казахстана решили предпринять попытки привести в норму цены на социально значимые товары. В связи с этим на 180 дней в стране вводится госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. За рубеж на протяжении шести месяцев запрещается вывозить крупный мелкий и мелкий рогатый скот. Аналогична ситуация и с картофелем, морковкой, только в их случае вывозить товар нельзя будет на протяжении трех месяцев.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович высказал надежду, что в связи с беспорядками в Казахстане глобальных изменений в экономических цепочках не произойдет. Страна является участником ЕАЭС, одного из важных экономических объединений для России. Бунты в стране будут иметь негативное действие для всех участников союза. На настоящий момент не понятно, какой степени политизации достигнет конфликт.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что НАТО обеспокоено ситуацией в Казахстане. Во всех регионах Казахстана объявили режим ЧП. Власти ввели ряд ограничений: комендантский час, запрет массовых действий, а также ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств.