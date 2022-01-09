Госсекретарь США Блинкен: Россия хочет восстановить СССР

Энтони Блинкен считает, что Российская Федерация хочет восстановить СССР. Фото: Посольство и консульство США в РФ

Энтони Блинкен считает, что Российская Федерация хочет восстановить СССР. Фото: Посольство и консульство США в РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Российская Федерация хочет добиться того же порядка вещей в геополитическом плане, что были в СССР.

Блинкен отмечает, что «стремление» России восстановления порядка вещей, которые были при Советском союзе, неприемлемо для Вашингтона. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на CNN.

«Я думаю, что это так, это одна из целей президента Путина. И это значит восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза», — заявил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что это означает восстановление сферы влияния над постсоветскими странами.

Мнение касательно восстановления Советского союза российским государством озвучивается не в первый раз. До этого об этом говорила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд. Она заявляла, что президент России Владимир Путин, вероятно, стремится войти в историю, воссоздав СССР.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о невозможности воссоздания СССР, и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд это прекрасно понимает. По словам пресс-секретаря, ни одно из объединений на постсоветском пространстве не является попыткой реинкарнации СССР.