Песков заявил, что воссоздание СССР невозможно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают возможным воссоздание СССР, и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд это прекрасно понимает.

Ранее Нуланд сообщила об опасениях со стороны властей США о том, что Владимир Путин «в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз».

Представитель Кремля считает, что госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской политике и во всех подробностях постсоветского пространства. Поэтому Песков убежден, что Нуланд понимает невозможность воссоздания Советского Союза.

По словам пресс-секретаря, ни одно из объединений на постсоветском пространстве не является попыткой реинкарнации СССР. Причина этому, как отмечает Песков, в том, что страны, которые в прошлом входили в состав СССР, давно сформировались и окрепли до уровня независимых суверенных государств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков назвал «утками» публикации про новые санкции США против России.