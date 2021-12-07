Песков назвал «утками» публикации про новые санкции США против России

Песков назвал &#171;утками&#187; публикации про новые санкции США против России
Песков отметил пристрастие американской стороны к таким санкционным упражнениям. Фото: Кремль

В Кремле не дают комментарии о публикациях СМИ про возможные новые санкции США против России, поскольку не знают, утка это или слив.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле не знают, были ли эти публикации уткой или целенаправленным сливом. Поэтому он отказался реагировать на эту информацию.

«Много сейчас всего и правдивого, и лживого публикуется. Я не видел никаких косвенных подтверждений Белого дома, поэтому ничего не могу сказать», — заявил Песков.

Песков также отметил пристрастие американской стороны к таким санкционным упражнениям. Он указал, что предсказуемость США в этом вопросе оставляет желать лучшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что США и Евросоюз рассматривают введение новых санкций, направленные против российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сообщило агентство Bloomberg.

Дмитрий Песков кремль санкции США


 

Новости партнеров
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Петербуржец пытался выдавить глаза курьеру, который доставил ему еду
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Из сборной России по биатлону наконец-то убрали балласт: кто заменит Гараничева и Елисеева
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Марии Захаровой не понравилось, что грузинская журналистка задает вопрос на английском
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков назвал «утками» публикации про новые санкции США против России
Петербуржец, избивший мать из-за 200 рублей, отсидит два года
Дизайнер дал советы, как выбрать наряд к Новому году
В Шушарах безработный лишился «Мерседеса» за 6,5 млн рублей
В Петербурге задержали мужчину, ранившего оппонента на стоянке
В аэропорту Пулково 7 декабря задержали пять самолетов
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 369 человек
Смольный освободил 25 участков от незаконных прилавков