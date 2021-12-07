Песков назвал «утками» публикации про новые санкции США против России

В Кремле не дают комментарии о публикациях СМИ про возможные новые санкции США против России, поскольку не знают, утка это или слив.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле не знают, были ли эти публикации уткой или целенаправленным сливом. Поэтому он отказался реагировать на эту информацию.

«Много сейчас всего и правдивого, и лживого публикуется. Я не видел никаких косвенных подтверждений Белого дома, поэтому ничего не могу сказать», — заявил Песков.

Песков также отметил пристрастие американской стороны к таким санкционным упражнениям. Он указал, что предсказуемость США в этом вопросе оставляет желать лучшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что США и Евросоюз рассматривают введение новых санкций, направленные против российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сообщило агентство Bloomberg.