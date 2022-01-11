Продуктовые карточки в России: условия введения

Россия может вернуться к продуктовым карточкам. Условие, при которых это произойдет, озвучил Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики Российской академии наук. По его словам, введение продуктовых карточек может произойти при росте цен на продовольственные товары.

Эксперт считает, что рост потребительских цен может вынудить правительство ввести в России продовольственные карточки или направить субсидии для производителей основных продовольственных продуктов.

Экономист подчеркнул, что практика применения продуктовых карточек довольно распространенная в странах мира. К примеру, Соединенные Штаты широко практикуют систему целенаправленной дотации определенных слоев населения карточками для льготного получения продуктов. Однако в России сложилось неодобрительное отношение к продуктовым карточкам, и это считается чуть ли не позором.

Тема введения продовольственных карточек поднималась уже не единожды. Чиновники периодически возвращаются к ее обсуждению с конца 2000-х годов. Так, в 2014 году поступило предложение от Минпромторга о создании системы дополнительного питания для малоимущих граждан. Было предложено введение специальных банковских карт для зачисления дополнительных средств. Они предназначались для покупки определенного набора продуктов питания.

Экономический кризис, связанный с пандемией, вызвал актуализацию этой идеи. Уже в декабре 2020 года Юлия Оглоблина, зампред Комитета по аграрным вопросам в Госдуме, указала на необходимость введения продуктовых карточек и организации социального питания для малоимущих граждан. Спустя 3 месяца, на встрече в Госдуме, президент РФ Владимир Путин поддержал это предложение и отметил актуальность введения целенаправленной поддержки для нуждающихся слоев населения.

Чуть позже Союз потребителей России внес в Минпромторг предложение введения продуктовых карточек. Предполагалось перечисление около 3000 рублей на каждую семью с условием приобретения отечественных продовольственных продуктов.

По прогнозам Андрея Коннова и его СЕО-агенства, падение цен в 2022 году будет незначительным и коснется оно, скорее всего, скоропортящихся продуктов. Подобный товар будет назначен ретейлерами акционным для быстрого сбыта покупателям. Цены на рыбу понизятся благодаря новым уловам.

Цены на сельскохозяйственную продукцию, по его мнению, скорее всего, возрастут. Это может быть спровоцировано политикой Центробанка России в отношении укрепления ключевой ставки и санкций, вызывающих падение курса рубля. Кроме того, политика России в отношении ограничения доступа зарубежных поставщиков на российский рынок также может оказывать влияние на рост цен.

Однако Елена Доронкина, основатель сервиса GetVegetable.com, занимающегося доставкой полезных продуктов, полагает, что снижение цен возможно для более широкого ассортимента продуктов. Новые урожаи вызовут понижение цен на хлеб, масло, сахар, макаронные изделия и крупы, мясо птицы и свинину.