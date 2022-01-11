12800 рублей в январе 2022 года: кто из пенсионеров получит данную выплату

Часть российских пенсионеров в январе наступившего года ожидает получение фиксированной надбавки порядка 12 800 рублей. Эта сумма будет назначена в дополнение к страховой пенсии. Получение этих средств не требует специального заявления, сумма будет добавлена автоматически. Сумма поступит вместе со страховой пенсией по старости.

Индексация пенсионных выплат неработающим пенсионерам в первом месяце 2022 года на 5,9% вызвала соответствующие увеличения других надбавок, адресованных пожилым россиянам.

В соответствии с индексацией пенсий выросли фиксированные выплаты к страховым пенсиям по старости. Сейчас сумма дополнительной выплаты равняется 6400 рублям. Пенсионеры, которым в декабре прошлого года исполнилось 80 лет, получат эту доплату в двойном размере. Им полагается фиксированная надбавка размером в 12 800 рублей.

Сумма поступит на счет пенсионерам без дополнительного заявления с их стороны, в соответствии с привычным графиком выплаты пенсий.

Также есть сведения, что гражданам России, получающим меньше 25 тысяч рублей в месяц, готовятся новые выплаты.