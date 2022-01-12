Штамм «омикрон»: 5 фактов о новом варианте коронавируса

Штамм «омикрон»: 5 фактов о новом варианте коронавируса
Ученые установили, что возможность заразиться омикроном в 4 раза выше, по сравнению с предыдущим штаммом. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Роспотребнадзор ответил на пять главных вопросов о новом штамме коронавируса омикрон.

1. Как различаются симптомы «омикрона» и «дельты»

Симптоматика «омикрона» отличается от проявлений дельта-штамма. Общая слабость проявляется более ощутимо. Головные боли беспокоят сильнее. Изменение вкуса и потеря обоняния происходят реже. По наличию симптомов заболевание омикроном напоминает сезонные ОРВИ. Температура может повышаться до 38°С и выше, сопровождаться ломотой во всем теле. Возможно появление насморка и кашля. Насморк может сопровождаться заложенностью носа и чиханием. Температура может быть и пониженной. Заболевание у некоторых детей сопровождается высыпаниями на теле. Чаще болезнь протекает в легкой форме. Но отличительные признаки омикрона в его быстром распространении. Кроме того, болезнь сильнее поражает легкие и бронхи. Все это свидетельствует о необходимости строгого соблюдения профилактических мер.

2. Где чаще всего происходит заражение

Вероятность заражения возрастает в местах наибольшего скопления людей. Японские ученые установили, что возможность заразиться омикроном в 4,2 раза выше, по сравнению с предыдущим штаммом. Максимальную опасность представляет человек, у которого уже присутствуют симптомы заболевания: чихание и кашель, насморк и боли в горле. Социальная дистанция и ношение защитной маски могут снизить вероятность заражения, но не исключают полностью.

3. Как скоро могут проявиться симптомы заболевания

По последним исследованиям учёных инкубационный период данного штамма составляет от 3 до 6 дней. Но первые симптомы заболевания могут появиться даже через 1-2 дня.

4. Различия «омикрона» и «дельты»

Инкубационный период предыдущего штамма дельта в среднем составлял 4,4 дня. Эти данные были получены китайскими учеными. По штамму омикрон выводы пока не сделаны. Предварительные расчеты показали, что инкубационный период дельты может составлять около 5 дней. Однако эта цифра может быть разной для различных групп населения. Быстрое распространение заболевания свидетельствует о сокращении срока инкубации нового штамма.

5. На какой день после заражения, тест на COVID-19 покажет наличие заболевания

Тест на коронавирус может показать наличие заболевания уже к концу инкубационного периода. Обычно это происходит до возникновения начальных симптомов заболевания. Следовательно, этого можно ожидать уже через 1 день.

Всплеск заболеваемости новым штаммом коронавируса вызвал озабоченность в правительстве России. Вице-премьер Татьяна Голикова высказала предположение, что обострения эпидподъема избежать не получится. Как бывает чаще всего, волна нового витка пандемии затронет в первую очередь столичный регион.

По сообщению вице-премьера, принимаются все возможные меры для срочного реагирования в случае критического развития ситуации. В следующий вторник ситуация по ожидаемому витку пандемии будет обсуждаться в правительстве.

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что в запасе у медиков есть еще около двух недель, чтобы подготовиться к массовому проявлению нового штамма коронавируса.

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