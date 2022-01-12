Пенсионеров в РФ ждет рекордная индексация пенсий

Индексация пенсий в России станет рекордной за последние шесть лет. Процент повышения выплат установили на уровне 8,6.

Напомним, с 1 января 2022 года страховые пенсии в РФ проиндексировали на 5,9%. Это решение раскритиковали не только сами пожилые россияне, но и депутаты с общественниками.

Согласно Конституции, государство должно ежегодно повышать пенсионные выплаты на уровень не ниже инфляции, а она по итогам прошлого года составила 8,39%. То есть пенсионеров в этом году оставили в минусе.

На ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин. Он обратился к правительству с просьбой выполнить обещания перед пожилыми гражданами и решить этот вопрос. В итоге ставку индексации решено повысить до 8,6%.

Ожидается, что пенсионерам, которые уже получили выплаты в январе, вскоре начислят доплату до нужного показателям. Другие же граждане получат свою пенсию в январе с учетом новых цифр.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что средняя пенсия россиян после индексации на 8,6% вырастет на 1400 рублей.