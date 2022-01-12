В Киришах из загоревшегося общежития спасли беременную женщину с ребенком

В Киришах из загоревшегося общежития спасли беременную женщину с ребенком
Место происшествия. Фото: УВО ВНГ по Петербургу и Ленобласти

В Киришском районе Ленобласти росгвардейцы вывели из загоревшегося общежития беременную женщину, ее мужа и маленького ребенка.

Как рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел 12 января в общежитии на Советской улице в городе Кириши. Пожар произошел в одной из комнат.

Первыми на место ЧП прибыли два наряда вневедомственной охраны. Огонь полностью охватил одну из комнат на четвертом этаже, языки пламени вырывались из окон. В этот момент женщина открыла окно квартиры над очагом возгорания и начала звать на помощь.

Стражи порядка поднялись на четвертый этаж и облили стены водой из пожарного рукава, установленного на лестничной площадке. Затем они дошли до квартиры на пятом этаже и вывели из здания семью: беременную женщину, ее мужа и их малолетнего ребенка. Из общежития также вывели пенсионерку и другого мужчину.

Место происшествия. Фото: УВО ВНГ по Петербургу и Ленобласти

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара на Костромском проспекте в больницу увезли мужчину.

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