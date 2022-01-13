В Петербурге задержали дворника по подозрению в убийстве в хостеле

В Петербурге задержали дворника по подозрению в убийстве в хостеле
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 12 января в помещении хостела на улице 4-я Советская, 46, мужчина получил ножевое ранение.

На место происшествие прибыли сотрудники полиции и обнаружили труп мужчины 1991 года рождения.

На следующий день «по горячим следам» был задержан дворни, который пояснил, что после совместного распития спиртных напитков произошла ссора, в результате которой ударил ножом погибшего.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Известно, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за изнасилование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пьяный таксист влетел в припаркованное авто и поехал дальше.

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