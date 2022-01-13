Матвиенко: индексация пенсий на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года

Матвиенко: индексация пенсий на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Индексация пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января [2022 года]», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к правительству с просьбой выполнить обещания перед пожилыми гражданами и решить этот вопрос. В итоге ставку индексации решено повысить до 8,6%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для того, чтобы добиться индексации пенсий, работающие пожилые люди увольняются, а затем через несколько месяцев снова трудоустраиваются. За это время ПФР проводит перерасчет выплат и назначает пенсионеру прибавку к пенсии.

Валентина Матвиенко индексация пенсии


 

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