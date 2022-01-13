Матвиенко: правительство заинтересовано в скорейшей индексации пенсий на 8,6%

Матвиенко: правительство заинтересовано в скорейшей индексации пенсий на 8,6%
По словам Матвиенко, больше всего от резкого повышения цен в 2021 году пострадали пенсионеры. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российский парламент заинтересован в скорейшем принятии закона об индексации пенсий.

«Конечно, Федеральное собрание — и Совета Федерации, и Госдума — заинтересованы в скорейшем принятии закона», — заявила она в беседе с журналистами.

Матвиенко отметила, что для скорейшего увеличения пенсионных выплат, решение об индексации пенсий оформят не отдельным законом, а поправкой к уже действующему.

По словам Матвиенко, больше всего от резкого повышения цен в 2021 году пострадали пенсионеры. Она считает, что индексация пенсий поможет им.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что индексация пенсий для неработающих пенсионеров на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года.

Валентина Матвиенко индексация пенсий повышение пенсий


 

Новости партнеров
Добровольная страховка жилья Петроэлектосбытом стала принудительной по техническим причинам
Добровольная страховка жилья Петроэлектосбытом стала принудительной по техническим причинам
Экс-советник Назарбаева Ертысбаев заявил о бешенстве Запада после ввода войск ОДКБ
Экс-советник Назарбаева Ертысбаев заявил о бешенстве Запада после ввода войск ОДКБ
Путин рассказал о причинах протестов в Казахстане
Путин рассказал о причинах протестов в Казахстане
Невский проспект тонет под неубранным снегом
Невский проспект тонет под неубранным снегом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Матвиенко: правительство заинтересовано в скорейшей индексации пенсий на 8,6%
Матвиенко: индексация пенсий на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года
Новый налог оставит пенсионеров в РФ без 13% денежных средств
«Теперь всем достанется»: Россия вводит ограничение по авиаперелетам
Главврач Коммунарки заявил о высокой скорости распространения омикрон-штамма
Жителей Ленобласти предупредили о порывах ветра до 18 метров в секунду
Для пенсионеров в России вводится новое взыскание
Петербуржцев в МЧС предупредили о порывах ветра до 18 м/с