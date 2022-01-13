Кудрин рассказал, положены ли допвыплаты россиянам из-за» омикрона»

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что сейчас нет необходимости в назначении россиянам денежных выплат из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Ситуацию и возможность установления выплат из-за «омикрона» он оценил в ходе Гайдаровского форума в Москве, сообщает РИА «Новости».

При этом Кудрин не уточнил, при какой ситуации могут производиться выплаты, если власти одобрят такое решение.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.