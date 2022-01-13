Кудрин рассказал, положены ли допвыплаты россиянам из-за» омикрона»

Кудрин рассказал, положены ли допвыплаты россиянам из-за» омикрона»
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Фото: сайт Президента России

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что сейчас нет необходимости в назначении россиянам денежных выплат из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Ситуацию и возможность установления выплат из-за «омикрона» он оценил в ходе Гайдаровского форума в Москве, сообщает РИА «Новости».

При этом Кудрин не уточнил, при какой ситуации могут производиться выплаты, если власти одобрят такое решение.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

алексей кудрин допвыплаты омикрон


 

Новости партнеров
Жители Петербурга сбегают от губернатора Беглова в Ленобласть
Жители Петербурга сбегают от губернатора Беглова в Ленобласть
На КАД полицейские со стрельбой задержали водителя
На КАД полицейские со стрельбой задержали водителя "Шкоды"
В Петербурге появятся новые названия
В Петербурге появятся новые названия "старых" остановок
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Беспорядки не затихают: миротворцы ОДКБ, погибшие и пострадавшие в Казахстане
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кудрин рассказал, положены ли допвыплаты россиянам из-за» омикрона»
Эксперт сообщил о наступлении новой волны COVID-19 в Петербурге
Матвиенко: правительство заинтересовано в скорейшей индексации пенсий на 8,6%
Матвиенко: индексация пенсий на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года
Новый налог оставит пенсионеров в РФ без 13% денежных средств
«Теперь всем достанется»: Россия вводит ограничение по авиаперелетам
Главврач Коммунарки заявил о высокой скорости распространения омикрон-штамма
Жителей Ленобласти предупредили о порывах ветра до 18 метров в секунду