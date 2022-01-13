ЦБ может поднять ключевую ставку выше 9%: чем это обернется для россиян

Изменения доходности облигаций федерального займа в начале рабочей недели показали, что рынок в ожидании очередного увеличения ключевой ставки от Центробанка России. Не исключено, что эта цифра достигнет 9% и даже станет двузначной. Это отразится на частных инвесторах и заставит их принять определенные меры.

Первые полноценные торги на рынке ОФЗ показали, что кривая доходности поднялась выше действующей ключевой ставки, которая на данный момент составляет 8,5%. Доходность коротких облигаций возросла на 20 б.п. С увеличением сроков действия облигаций количество базисных пунктов прибавлялось меньше.

Как считает Telegram-канал MMI, это является сигналом ожидаемого повышения ставки рефинансирования. Окончательное решение ЦБ станет известно 11 февраля.

Эта версия подтверждается предварительной оценкой прошлогодней инфляции. Фактический показатель декабря был на уровне 8,39%. Хотя по прогнозам Банка России ожидалось не более 7,9%.

По словам управляющего директора ИК «Иволга Капитал» Дмитрия Александрова, доходность ОФЗ формируется на основании ставки Банка России и прогнозов по инфляции. Александров подчеркнул, что на доходность ОФЗ влияют также геополитические факторы, но основополагающее воздействие в данной ситуации оказывает общее состояние экономики во всем мире. Растущая инфляция вызывает рост ключевых ставок центробанков и в других странах.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик банка ПБС, отметил, что если в первом полугодии 2022 года Центробанк поднимет ставку до 9,5%, то уровень доходности ОФЗ окажется в диапазоне от 9,25% до 9,75%. Как результат, длинные бумаги с фиксированным купоном принесут своим владельцам отрицательное значение инвестиций.

Аналитики расходятся во мнении, что ставка в 9% может стать пиковой при условиях действующей денежно-кредитной политики. Так, Василий Карпунин, начальник аналитического управления «БКС Мир инвестиций» считает, что отработка базового сценария вызовет замедление инфляции во второй половине года. Это можно объяснить высокой базой прошлого года и несколькими повышениями ставки Банком России. По его словам, роста ставки более 10% не стоит ожидать. Скорее возможно ее понижение к концу текущего года.

Дмитрий Монастыршин из ПСБ также считает, что роста ключевой ставки свыше 10% стоит ожидать только в случае ускорения инфляции до 9,5-10%. По его словам, вероятность такого исхода достаточно мала, не более 15%. Тем не менее экономист указывает, что в период новогодних каникул во всем мире наблюдался рост доходности облигаций.

Это свидетельствует о том, что рост инфляции во всем мире оказывает влияние на экономику всех стран и, в свою очередь, заставляет Банк России реагировать соответственно. И, возможно, ставка в 9% не станет пределом.

По мнению Дмитрия Александрова, нынешняя ситуация является сигналом к более осторожному и аккуратному инвестированию. Не стоит ожидать быстрого снижения инфляции. Дмитрий считает, что период инфляции может быть гораздо продолжительнее, а уровень выше, чем мы могли видеть в последние годы. Дальнейшее повышение ключевой ставки от ЦБ может вызвать падение цен долговых бумаг вторичного рынка и принести убытки инвесторам.

Как считает Дмитрий Монастыршин, сейчас лучше держать короткие бумаги, со сроком погашения до 1 года. Также лучше укоротить и депозиты, так как ставки по ним через 3-6 месяцев станут выше, чем в данный момент.