Пограничники в новогодние праздники поймали более 125 беглецов

Пограничники в Петербурге и Ленобласти в новогодние праздники задержали более 125 нарушителей, пытавшихся сбежать за границу. Большинство задержанных — иностранцы.

Об этом сообщили в региональном пограничном управлении ФСБ. Так, в Выборгском районе Ленобласти были задержаны четверо иностранцев, которые пытались незаконно пересечь российско-финскую границу. Они были вооружены двумя мачете. Беглецы получили обморожение, из-за чего их сначала доставили в больницу. После выписки суд назначил иностранцам штраф с принудительным выдворением из РФ.

А 7 января в аэропорту Пулково поймали иностранку, которая находилась в розыске за незаконное пересечение российской границы. Женщину заключили под стражу и отправили в следственный изолятор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пограничники поймали на границе с Финляндией четырех латиноамериканцев.