Чубайс заявил, что россиянам с высоким уровнем дохода не нужно помогать из бюджета

В России назрела надобность усовершенствовать систему социальной политики. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс.

По его мнению, государство должно помогать семьям, исходя из среднедушевого дохода, а не количества детей. «Людям с высоким уровнем дохода не нужно помогать из бюджета, даже если у них пять детей», добавил спецпредставитель российского лидера.

Как сообщил портал ИА DEITA.RU, Чубайс подчеркнул, что в стране уже сейчас действует правило среднедушевого дохода для ряда социальных выплат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что маткапитал и другие социальные выплаты будут увеличены с 1 февраля. В этом году выплата семье на первого рожденного или усыновленного ребенка составит 523 500 рублей. Выплата на второго ребенка вырастет до 693 100 рублей, при условии что материнский капитал не оформлялся ранее.