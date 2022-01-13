Индексация пособий: маткапитал и другие социальные выплаты будут увеличены с 1 февраля

Материнский капитал в этом году впервые повышают в соответствии с фактической инфляцией. Фото: Pixabay

Материнский капитал в этом году впервые повышают в соответствии с фактической инфляцией. Фото: Pixabay

Из сообщения пресс-службы Минтруда стало известно, каких социальных выплат, компенсаций и пособий коснется индексация в феврале 2022 года.

Будут увеличены суммы выплат по материнскому капиталу, пособиям по беременности, пособию по уходу за ребенком для неработающих граждан до 1,5 лет. Возрастут также социальные выплаты ветеранам и гражданам, получившим радиоактивное поражение. Возрастут и прочие социальные дотации. В общей сложности выплаты получат около 16 миллионов россиян.

Величина процента индексации связана уровнем инфляции и составит 84%. Именно такой цифры достигла инфляция прошлого года, что стало самым большим показателем за 6 последних лет. В декабре прошедшего года ЦБ уже повышал ключевую ставку до 8,5%. Это позволило немного замедлить высокий темп инфляции в России. Однако окончательный рост цен сдержать не удалось, и они продолжают медленно расти.

В этом году выплата семье на первого рожденного или усыновленного ребенка составит 523 500 рублей. В 2021 году эта выплата равнялась 488 881 рублю. Выплата на второго ребенка вырастет до 693 100 рублей, при условии что материнский капитал не оформлялся ранее, и 168 600 рублей, если оформлялся. В прошедшем году на второго и последующих детей выплачивалось по 630 431 рублю и 155 550 рублей соответственно.

В наступившем 2022 году впервые индексация социальных выплат связана с фактическим показателем инфляции. Раньше коэффициент рассчитывали, основываясь на прогнозируемых данных.

В декабре 2021 года президентом России был подписан закон, по которому ежегодный процент индексации будет изменяться с учетом цен прошедшего года. Определять величину индексации будет правительство.