Абоненты МегаФона в Петербурге и области проговорили в новогоднюю ночь более 100 млн минут

Почти 3440 Терабайт абонентов МегаФона в Санкт-Петербурге и области ушло на онлайн-поздравления. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Почти 3440 Терабайт абонентов МегаФона в Санкт-Петербурге и области ушло на онлайн-поздравления. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Абоненты МегаФона в Петербурге и Ленинградской области проговорили в новогоднюю ночь более 100 млн минут — это сравнимо с непрерывными разговорами на протяжении 190 лет. «Час пик» новогодних пожеланий пришелся на 17:00 31 декабря.

В ночь с 31 декабря на 1 января из региона было совершено более 210 тыс. международных звонков – на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поздравления шли в страны СНГ, Великобританию, США, Германию и Финляндию.

Почти 3440 Терабайт абонентов МегаФона в Санкт-Петербурге и области ушло на онлайн-поздравления. По сравнению с прошлым годом в эту новогоднюю ночь объем мобильного трафика в регионе увеличился на 33%. Абоненты начали отправлять друг другу поздравления в интернете раньше, чем услышали бой курантов – с 19:00 часов 31 декабря.

При этом саму новогоднюю ночь около 10% абонентов МегаФона в Петербурге и области провели за пределами регионов. Самыми популярными направлениями стали Москва, Новгород, Мурманск и соседняя Вологда.

На новогодних каникулах петербуржцы и жители Ленобласти посетили более чем 800 городов в 84 российских регионах. Четверть абонентов побывали в Белоруссии, Финляндии, Эстонии и Турции. Около 2% путешественников посетили Мексику, Доминикану и Индонезию.