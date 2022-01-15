Правительство Ленобласти совместно с депутатом КПРФ решают проблемы ЖКХ в Саперном

Проблемы ЖКХ в Саперном уже давно. Фото: lenobl.ru/ru

Проблемы ЖКХ в Саперном уже давно. Фото: lenobl.ru/ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко взял сложившуюся ситуацию под свой контроль.

Для решения проблем на встречу прибыли начальник сектора Комитета МСУ и ММО региона Андрей Пронченко, начальник общего отдела Администрации Приозерского МР Дмитрий Евдокимов, глава администрации Ромашкинского СП Сергей Танков, а также начальник отдела топливных ресурсов комитета ТЭК Ильнур Бурангулова, сообщает Online47 в субботу, 15 января.

В Приозерском районе, в поселке Саперное долгие годы существует проблема с отоплением, водоснабжением и с уборкой улиц. На данной территории располагаются три котельные Министерства обороны. Так, вопросами ЖКХ заведуют военные. По словам коммунальщиков Минобороны, над проблемами продолжают работать, однако в квартирах зимой зачастую температура опускается до 11-12 градусов.

Правительство Ленобласти, администрация Ромашкинского сельского поселения и представитель регионального отделения партии КПРФ Виктор Царихин вместе хотят справится с трудностями, возникшими в поселке.

Виктор Царихин заявил, что о давней проблеме известно, также как и ясны «глубинные корни данной проблемы и есть наметки путей решения». Однако способы решения, по словам Царихина, находятся на федеральном уровне.

«Мы обратились к правительству Ленинградской области и получили ответ, что этой проблемой займутся и хотя бы на краткосрочный период тепло в дома вернуть получится. Но оказалось, что проблем больше, и мы опять возвращаемся к Министерству обороны», — констатировал представитель регионального отделения партии КПРФ .

Депутат отметил, что руководство Ромашкинского поселения пытается проблему решить, но не может из-за отсутствия нужных полномочий. Было решено, что в скором времени подготовят совместное с правительством региона обращение в Министерство обороны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уборочная техника обошла стороной Приморский и Выборгский районы.