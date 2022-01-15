Уборочная техника обошла стороной Приморский и Выборгский районы

В Петербурге началась утренняя уборка. Спецтехника по распределению противоголедных материалов начала уборку городских дорог и улиц. Однако не все районы оказались удостоены ее внимания.

Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, больше всего спецтехники замечено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.

В работе участвуют погрузчики, мусоровозы, щеточное оборудование, подметательно-уборочные машины, поливомойки и другое оборудование.

Активно убираются и в Приморском, Выборгском, Невском и Кировском районах. А в Московском техники поменьше, Калининском и Красногвардейском районах техники поменьше. Уборочная техника также доехала и в отдаленные районы Петербурга: в Кронштадт, Сестрорецк, Колпино, Пушкин и Красное Село.

В Курортном, Выборгском и Приморском районах города спецтехники кране мало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга пожаловались на огромные неубранные кучи снега в самом центре города. Тротуары превратились в настоящий каток с лужами. Пройтись по ним — целое экстремальное приключение, которое может закончится в травмопункте.