Сухогруз потерял маневрирование из-за шторма у берегов Грузии

Сухогруз потерял маневрирование из-за шторма у берегов Грузии
Сухогруз «Санкт-Петербург» потерял управление из-за шторма у берегов Грузии. Фото: skr.su

В настоящий момент транспортное средство получилось поставить на якорь.

Сухогруз «Санкт-Петербург» потерял управление. Виной всему начавшийся шторм у берегов Грузии. Об этом рассказало Агентство морского транспорта Минэкономики страны в Facebook.

7 января, в пятницу, российский корабль вошёл в батумскую гавань. Через неделю выяснялось, что прогнозировано резкое изменение погоды и не в лучшую сторону. В связи с начавшимся штормом судно потеряло возможность маневрирования. Волнами сухогруз был приближён к берегу.

Сейчас судно с 13 членами экипажа встал на якорь. Помощь в этом была оказана морскими специалистами Грузии. Они развернули сухогруз в сторону моря. После погрузки корабль выйдет из территориальных вод Грузии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на борту летящего из Петербурга в Самару самолета искали бомбу.

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