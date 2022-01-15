На борту летящего из Петербурга в Самару самолета искали бомбу

15 января в воздушную гавань города Самара прилетел «заминированный» самолет из Петербурга.

Самара приняла судно из Петербурга в 13:35. Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Аноним сообщил о том, что самолет рейса Петербург — Самара якобы заминирован. В связи с этим самолету пришлось экстренно сесть в пункте назначения.

К счастью, взрывного устройства и взрывчатых веществ на борту специалисты не нашли.

Согласно полученной информации, самолет приземлился в 13:35 по мск. В аэропорту Самары его встретили сотрудники экстренных служб и саперы. Обратный вылет судна задержали на целый час. Теперь оно отправится в 15:05.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Петербурга задержали два внутренних рейса.