На борту летящего из Петербурга в Самару самолета искали бомбу

15 января в воздушную гавань города Самара прилетел «заминированный» самолет из Петербурга.
Самара приняла судно из Петербурга в 13:35. Об этом сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.
Аноним сообщил о том, что самолет рейса Петербург — Самара якобы заминирован. В связи с этим самолету пришлось экстренно сесть в пункте назначения.
К счастью, взрывного устройства и взрывчатых веществ на борту специалисты не нашли.
Согласно полученной информации, самолет приземлился в 13:35 по мск. В аэропорту Самары его встретили сотрудники экстренных служб и саперы. Обратный вылет судна задержали на целый час. Теперь оно отправится в 15:05.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Петербурга задержали два внутренних рейса.