Из Петербурга задержали два внутренних рейса

Из Петербурга задержали два внутренних рейса
В Пулково с вылетом задерживают два рейса. Фото: Baltphoto

В субботу, 15 января, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются рейсы. Всего с вылетом опаздывают два самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, которые купили билеты на самолеты в Ханты-Мансийск и Липецк. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Пассажиры самолета, запланировавшего полет до Ханты-Мансийска, рассчитывали покинуть Северную столицу в 07:50, однако вылет сдвинули на 13:50.

Далее с опозданием вылетит рейс до Липецка. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 14:25, при этом самолет полетит лишь в 17:15.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту «Пулково» была задержана уроженка ближнего зарубежья. Женщине удавалось скрываться от полиции на протяжении более чем восьми месяцев.

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