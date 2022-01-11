В Пулково задержали женщину, скрывавшуюся от правоохранителей 8 месяцев

В петербургском аэропорту «Пулково» была задержана уроженка ближнего зарубежья. Женщине удавалось скрываться от полиции на протяжении более чем восьми месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО во вторник, 11 января.

Гражданку уже давно объявили в федеральный розыск за незаконное пересечение государственной границы.

Оперативники обнаружили 43-летнюю злоумышленницу в зале ожидания воздушной гавани Северной столицы.

Гражданку отправили в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково. В данный момент ее передали инициатору розыска.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, транспортная прокуратура разбирается в причинах задержки рейса в Шарм-эль-Шейх, который должен был вылететь из Пулково в 7:55. Однако из-за технической неисправности самолет покинул Петербург не раньше 22:20.