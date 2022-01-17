Рост тарифов ЖКХ: неприятный сюрприз с 17 января

Рост тарифов ЖКХ: неприятный сюрприз с 17 января
Правительство успокаивает граждан, обещая небольшое повышение тарифов. Фото: Pixabay

За январь 2022 года квитанции ЖКХ придут уже с измененными суммами. Во всех регионах страны эту услуга обязательна, отказаться от нее невозможно. Ежегодно стоимость капитального ремонта пересчитывается. Правительство успокаивает граждан, обещая небольшое повышение тарифов. В реальности же ситуация совсем другая, а новых платежек люди ждут с самыми недобрыми предчувствиями.

В 2021 году Минстрой прогнозировал, что стоимость контрактов на капитальный ремонт жилого фонда не вырастет больше чем на 25%. При этом с жителей дополнительные деньги взимать не будут. Повышение стоимости контрактов никак не затронет простых граждан, пишет Primpress. Зная о ценности таких прогнозов, люди морально подготовились. Но уже в начале 2022 года несколько регионов Российской Федерации сообщили о небывалом росте тарифов, которые превзошли все самые мрачные прогнозы.

Строка о капремонте в квитанции, которые получили жители девятиэтажек в Ульяновской области, увеличилась вдвое! Рост тарифа составил 50%. Астраханская, Орловская области и Подмосковье тоже вышли за обещанные 25%. В этих регионах сумма капремонта увеличилась больше чем на 30 %. И это дома без лифтов, которые и так сложно назвать комфортными для проживания.

В Приморье с одного метра квартиры придется заплатить минимум 8,78 р. С 2014 года, когда был введен обязательный платеж за капитальный ремонт домов, цены увеличились больше чем на 2 рубля. Уже в понедельник, 17 января, россияне получат новые платежки с возросшими тарифами.

По словам юриста Ирины Сиваковой, предельный рост тарифов, установленный правительством, не должен превышать 6,5 %. Но поскольку размер выплат на капитальный ремонт устанавливают региональные, а не федеральные власти, увеличивать тарифы можно на сколько угодно. Слова о 25% носят лишь рекомендательный характер, это лишь прогноз.

Фактически, в каждом регионе власти сами рассчитывают тарифы, исходя из стоимости строительных материалов, которые сильно подорожали за прошедший год.

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