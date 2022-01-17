Новый маршрут 223 в Приморском районе создаст новую транспортную связь уже в июле 2022 года

Новый маршрут 223 в Приморском районе создаст новую транспортную связь уже в июле 2022 года
Новый маршрут 223 в Приморском районе создаст новую транспортную связь уже в июле 2022 года. Фото: пресс-служба комитета по транспорту

В кварталах Приморского района с 15 июля 2022 года начнет ходить новый автобус под номером 223.

Маршрут №223 соединит Арцеуловскую аллею со станциями метро «Комендантский проспект» и «Старая Деревня». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Отмечается, что трасса пройдёт не по Комендантскому проспекту, а с заездом на Планерную улицу. Это сделано для того, чтобы в районе появилась новая транспортная связь, а у жителей части кварталов Планерной улицы появился новый короткий и удобный маршрут.

С середины лета автобус будет работать с 6:00 до 0:30 с интервалами 10 минут в часы «пик», и в 15-18 минут во внепиковое время, а также в выходные дни.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что также с 15 июля от станции метро «Парнас» в жилом комплексе «Северная Долина» начнет ходить автобусы № 214А и № 214Б, которые станут заменой коммерческим маршруткам.

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