В Петербурге с июля автобусы № 214А и № 214Б вытеснят маршрутки № К-108 и К-214

В Петербурге с июля автобусы № 214А и № 214Б вытеснят маршрутки № К-108 и К-214
В Петербургу с июля автобусы № 214А и № 214Б вытеснят маршрутки № К-108 и К-214. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

С 15 июля от станции метро «Парнас» в жилом комплексе «Северная Долина» начнет ходить автобусы № 214А и № 214Б, которые станут заменой коммерческим маршруткам.

Автобусы с одним номером, но разными литерами «А» и «Б» направлены навстречу друг другу. Они заменят маршрутки № К-108 и К-214. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Вместимость новых автобусов может достигать до 50 человек. Транспорт будет курсировать с 5:30 до 0:30 по будним дням, а в выходные и праздничные дни — до полуночи. Автобусы будут отправляться от остановок каждые 8 минут в часы «пик» и 10-15 минут в обычное время и по выходным.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что также с июля новый транспорт станет помощником жителям Большой Охты и Пискарёвки. Автобус № 206 заменит маршрутку К-6. Он будет курсировать по дороге, соединяющей жилые массивы со станциями метро «Новочеркасская» и «Академическая».

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