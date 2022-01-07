С середины июля автобус №206 в Петербурге заменит маршрутку К-6

Очередное изменения в маршрутах 2022 года ожидается в середине июля. На этот раз новый автобус станет помощником жителям Большой Охты и Пискарёвки.

С 15 июля автобус № 206 заменит маршрутку К-6. Он будет курсировать по дороге, соединяющей жилые массивы со станциями метро «Новочеркасская» и «Академическая», а также железнодорожными станциями Пискарёвка и Ручьи. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Автобусы будут ходить каждые 11 минут в часы «пик» и каждые 15 минут в обычное время. По выходным дням интервалы маршрута № 206 составят 15 минут в дневное время и 18-20 минут утром и вечером. Первые автобусы будут отправляться от конечных остановок в 5:30 утра, а последние в полночь.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что автобусный маршрут №202 появится с 1 июня 2022 года в Петербурге и пройдет от Глухарской улицы мимо станций метро «Пионерская» — «Академическая» до железнодорожной станции Ручьи.