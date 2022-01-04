Летом в Петербурге до станции «Ручьи» начнет курсировать 202 автобус

Летом в Петербурге до станции "Ручьи" начнет курсировать 202 автобус. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Летом в Петербурге до станции "Ручьи" начнет курсировать 202 автобус. Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Новый автобусный маршрут №202 появится с 1 июня 2022 года в Северной столице.

Автобус № 202 пройдет от Глухарской улицы мимо станций метро «Пионерская» и «Академическая» до железнодорожной станции Ручьи. Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту, новый автобус станет заменой маршрутке К-101.

Новый транспорт будет ходить с 5:30 до 0:20 от конечных остановок с интервалами 9-12 минут в будни и 12-16 минут в выходные дни. Всего планируется запустить 20 автобусов, каждый из которых рассчитывается на 80 пассажиров.

Предполагается, что новый маршрут 202 сможет создать удобства пассажирам как на внутрирайонных перевозках, так и при поездках между Приморским, Выборгским и Калининским районами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с июля 2022 года еще одну маршрутку заменят на автобус. К-199 уступит место автобусу № 199 с 15 июля.