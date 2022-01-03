С середины лета маршрутку К-199 в Петербурге заменит автобус

С середины лета маршрутку К-199 в Петербурге заменит автобус. Фото: Комитет по транспорту

С середины лета маршрутку К-199 в Петербурге заменит автобус. Фото: Комитет по транспорту

Маршрутка К-199 уступит место автобусу № 199 с 15 июля 2022 года. Также на маршруте произойдут небольшие изменения.

Комитет по транспорту сообщает, что с 15 июля автобус № 199 заменит маршрутку. Изменения в маршруте произойдут в районе Парнаса и в Калининском районе. С назначенного срока новыми автобусами смогут пользоваться жители Заречной улицы. В Калининском районе трасса будет продлена по Северному проспекту и улице Руставели до Ручьёв.

Работа автобуса начнется через полгода. Транспорт будет курсировать от станции метро «Парнас» до железнодорожной станции Ручьи с интервалами 15 минут в часы «пик» и 18-20 минут в обычное время. Пассажиры смогут воспользоваться автобусами маршрута № 199 с 5:25 до полуночи.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 1 января в Северной столице вступили в силу обновленные тарифы за проезд в городском транспорте.