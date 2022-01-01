В Петербурге с 1 января подорожал проезд на общественном транспорте

В Петербурге с 1 января подорожал проезд на общественном транспорте
Проезд по карте "Подорожник" подорожал на четыре рубля. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге с 1 января вступили в силу обновленные тарифы за проезд в городском транспорте.

Новые цены на проезд в общественном транспорте появились на сайте Смольного. Проезд по карте «Подорожник» подорожал на четыре рубля — поездка в метро обойдется в 45 рублей, а в наземном транспорте — 40 рублей. Цены на проездные карты для школьников, студентов и пенсионеров подняли на 4%.

Изменения не затронули стоимость проезда при оплате банковской картой «Мир» — 44 рубля при оплате в турникете и 41 при оплате токенизированной банковской картой.

Проезд по «Единой карте Петербуржца», наоборот, подешевел на четыре рубля. При оплате в турникете поездка обойдется в 35 рублей, при оплате токенизированной картой — 31 рубль.

«Гостевые» тарифы на разовые поездки, предусмотренные для туристов и гостей города, увеличили на пять рублей. Стоимость одной поездки в метро составит 65 рублей, в наземном транспорте — 60 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге утвердили новые тарифы на транспорт и электроэнергию.

новости СПб общественный транспорт рост тарифов стоимость проезда


 

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