В Петербурге утвердили новые тарифы на транспорт и электроэнергию

В Петербурге утвердили новые тарифы на транспорт и электроэнергию
На наземном транспорте можно будет проехать за 60 рублей, в подземке – за 65 рублей. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Комитет по тарифам Петербурга утвердил тарифы на электроэнергию и перевозки в городе на 2022 год.

Срок действия тарифов на перевозки пассажиров и багажа продлили до 31 декабря следующего года. Также была утверждена стоимость разовой поездки в метро и наземном пассажирском транспорте.

Как сообщила пресс-служба комитета, с 1 января «гостевой тариф» в метро достигнет стоимости 65 рублей, в наземном транспорте – 60 рублей.

Тарифы на коммуналку в Петербурге в будущем году увеличатся максимум на 3,5%. Это произойдет не с 1 января, а с 1 июля.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что коммунальные услуги в Петербурге в 2022 году подорожают максимум на 3,5%. Размер платы за коммунальные услуги будет ниже инфляции. Тарифы на холодную и горячую воду, водоотведение, электричество, отопление и газ в соответствии с федеральным законодательством устанавливаются в декабре предшествующего года.

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