Коммунальные услуги в Петербурге в 2022 году подорожают максимум на 3,5%

Изменение тарифов на "коммуналку" пройдет с 1 июля следующего года. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Изменение тарифов на "коммуналку" пройдет с 1 июля следующего года. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В Смольном приняли решение, которое ограничит рост тарифов в следующем году в Петербурге. Размер платы за коммунальные услуги будет ниже инфляции.

Как сообщили в городском правительстве, предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги в 2022 году составит 3,5%. Это на 2,8% ниже индекса, утвержденного правительством РФ.

Первоначально кабмин установил для Петербурга предельный индекс на уровне 6,3%, но властям удалось согласовать снижение этого уровня.

«Предельный индекс на коммунальные услуги у нас и впредь должен быть меньше инфляции», – подчеркнул Александр Беглов.

Изменение тарифов на «коммуналку» пройдет с 1 июля следующего года. Тарифы на холодную и горячую воду, водоотведение, электричество, отопление и газ в соответствии с федеральным законодательством устанавливаются в декабре предшествующего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном допустили повышение взносов на капремонт в Петербурге.