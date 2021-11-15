Беглов не может сдержать повышение взносов на капремонт в Петербурге

Правительство должно рассмотреть вопрос и принять решение до 1 декабря. Фото: Администрация Петербурга

Правительство должно рассмотреть вопрос и принять решение до 1 декабря. Фото: Администрация Петербурга

Взносы на капитальный ремонт в Петербурге в следующем году все-таки могут увеличить, хотя фонду капремонта дополнительно выделили 3 миллиарда рублей.

Об этом глава комитета финансов Алексей Корабельников заявил в среду на заседании в ЗакСе. По его словам, софинансирование Смольным программы капремонта не означает, что взносы не повысят.

Ранее губернатор Александр Беглов дополнительно выделил 3 миллиарда рублей на проведение капремонта в жилых домах в следующем году. Предполагалось, что из-за этого плату за капремонт не станут увеличивать.

Однако, как объяснил Корабельников, эти два вопроса между собой не связаны. Городское правительство примет решение о взносах до 1 декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в 2022 году могут не поднимать плату за капремонт.