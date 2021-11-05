В Петербурге в 2022 году могут не поднимать плату за капремонт

В Петербурге в 2022 году могут не поднимать плату за капремонт
В Петербурге в 2022 году могут не поднимать плату за капремонт. Фото: Twitter/Борис Вишневский

В новом 2022 году плату за капремонт в Санкт-Петербурге поднимать не будут. Из бюджета правительства будет дополнительно выделено 3 млрд рублей Фонду капитального ремонта.

Взносы на капитальный ремонт в 2022 году повышать не будут благодаря дополнительным средствам, выделенным из правительственного бюджета. Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщает, что альтернативное решение о выделении средств предложил губернатор города Александр Беглов.

В рамках проекта поправок на 2022 год губернатор выдвинул предложение о выделении 3 млрд Фонду капремонта, однако раньше свои предположения относительно взносов высказывал глава фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский. В своем Twitter он написал соответствующий пост.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в начале 2022 года россияне, получающие страховую пенсию по старости, могут рассчитывать на денежные выплаты.

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