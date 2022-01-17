В Киришах у парардной пенсионерке приставили к горлу нож и отобрали сумку

В полицию обратилась дочь потерпевшей. Ее 64-летняя мать в итоге получила ушиб грудной клетки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в городе Кириши Ленинградской области в парадной дома №12 по Советской улице. На женщину напали прямо у входной двери в квартиру: приставили нож к горлу, украли сумку с документами.

В сумке пострадавшей кроме документов находились 4 тыс. рублей, два мобильных телефона, золотая цепочка с крестиком. Сумма ущерба примерно 30 тыс. рублей. Полный перечень похищенного устанавливается.

Потерпевшая описал преступника как мужчину ростом примерно 170 сантиметров. Он был одет во все черное. Заведено уголовное дело.

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