В Киришах у парардной пенсионерке приставили к горлу нож и отобрали сумку

В Киришах у парардной пенсионерке приставили к горлу нож и отобрали сумку
Нападение произошло на лестничной клетке. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В полицию обратилась дочь потерпевшей. Ее 64-летняя мать в итоге получила ушиб грудной клетки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло в городе Кириши Ленинградской области в парадной дома №12 по Советской улице. На женщину напали прямо у входной двери в квартиру: приставили нож к горлу, украли сумку с документами.

В сумке пострадавшей кроме документов находились 4 тыс. рублей, два мобильных телефона, золотая цепочка с крестиком. Сумма ущерба примерно 30 тыс. рублей. Полный перечень похищенного устанавливается.

Потерпевшая описал преступника как мужчину ростом примерно 170 сантиметров. Он был одет во все черное. Заведено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодого петербуржца привезли в больницу без сознания. Он мог отравиться наркотиками и удариться лбом.

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