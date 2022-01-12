Отравился наркотиками и ударил плечи: молодого петербуржца привезли в больницу без сознания

Молодой человек в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto

Молодой человек в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto

Накануне из больницы Северной столицы пришла телефонограмма. Диагноз у 19-летнего парня не утешительный.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, молодого человека забрали из квартиры по улице Федора Абрамова 11 января, примерно в 03:30. Врачи диагностировали пострадавшему отравление запрещенным веществом, закрытую черепно-мозговую травму, гематому в области лба, множественные раны предплечий, аспирационный синдром.

Юноша находится в тяжелом состоянии, его невозможно опросить. В настоящий момент неизвестно, при каких обстоятельствах травмировался молодой мужчина. Детали происшествия устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что молодого таксиста избили и отняли у него авто в Московском районе.