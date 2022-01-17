«Зенит» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги
"Зенит" сыграл против "ЦСКА". Фото: Gazeta.SPB

Петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Матч состоялся в понедельник, 17 января, на «Сибур Арене». Встреча завершилась со счетом 81:68 в пользу петербуржцев, рассказывает корреспондент Gazeta.SPb.ru.

ЦСКА сумел ненадолго выйти вперед только в конце первой четверти, которая завершилась вничью. Затем «Зенит» вновь взял ход матча под контроль, в результате чего на большой перерыв команды ушли при счете 42:35. Во второй половине игры сине-бело-голубые снова вновь вышли вперед.

В составе победителей самым результативным игроком стал Билли Бэрон, набравший 20 очков. В составе гостей паркета 16 очков на счету Николы Милутинова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский «Зенит» обыграл израильский «Маккаби» в матче 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

"Зенит" баскетбол цска


 

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