«Зенит» одержал третью победу подряд в Евролиге, обыграв «Маккаби»

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"Зенит" сыграл против "Маккаби". Фото: Gazeta.SPb

Петербургский «Зенит» обыграл израильский «Маккаби» в матче 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча команд состоялась в Петербурге. Игра завершилась со счетом 73:71 в пользу хозяев. Зенитовцы уверенно вели в счете с первых минут, но затем позволили сопернику выйти вперед. При этом петербургским спортсменам удалось вернуть победный результат благодаря трехочковому броску Билли Бэрона за девять секунд до окончания игры, рассказывает корреспондент Gazeta.SPb.ru.

«Зенит», одержавший третью победу подряд, занимает четвертое место в турнирной таблице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что баскетбольный матч «Зенита» с турецким «Фенербахче» в регулярном чемпионате Евролиги закончился проигрышем петербургской команды. Весь матч команды шли нос к носу, разрыв был не больше шести очков.

"Зенит" маккаби


 

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