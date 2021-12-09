Баскетболисты «Зенита» проиграли турецкому «Фенербахче» в регулярном чемпионате Евролиги

Встреча завершилась со счетом 80:86 в пользу баскетболистов из Турции. Фото: Gazeta.SPb

Встреча завершилась со счетом 80:86 в пользу баскетболистов из Турции. Фото: Gazeta.SPb

Баскетбольный матч «Зенита» с турецким «Фенербахче» в регулярном чемпионате Евролиги закончился проигрышем петербургской команды.

Игра прошла на стадионе «Сибур-Арена» в четверг, 9 ноября. Встреча завершилась со счетом 80:86 в пользу баскетболистов из Турции.

Весь матч команды шли нос к носу, разрыв был не больше шести очков, рассказывает корреспондент Gazeta.SPb.ru.

Отметим, что на трибунах стадиона был замечен актер театра и кино Сергей Селин.

«Зенит» встречался с «Фенербахче» в прошлом розыгрыше Евролиги: в регулярном чемпионате две победы одержал турецкий клуб. За все четыре встречи с «Фенербахче» петербуржцам удалось победить соперника только один раз: в 2019 году на выезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фанаты «Зенита», покинувшие матч с «Ростовом», пришли на баскетбол и оголились.