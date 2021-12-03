Фанаты «Зенита», покинувшие матч с «Ростовом», пришли на баскетбол и оголились

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Болельщики оголились на баскетбольных трибунах. Фото: Gazeta.SPb

Болельщики футбольного клуба «Зенит», покинувшие матч с «Ростовом» на «Газпром Арене»в поддержку столичных фанатов ЦСКА, пришли на баскетбольный матч «Зенита» против сербского клуба «Црвена Звезда».

Матч баскетболистов «Зенита» против сербов прошел в пятницу вечером на «Сибур Арене». На баскетбольные трибуны пришли несколько десятков болельщиков, покинувших «Газпром Арену». Поддержать баскетболистов они решили в полной силе, даже оголились по пояс ради этого.

«Это они так навеселились на футболе, а потом сразу на баскет», — рассказывает корреспондент Gazeta.SPb.

Сам матч «Зенит» — «Црвена Звезда» завершился для петербургской команды проигрышем. Счет 58:69 в пользу сербов.

Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» завершился победой сербов. Фото: Gazeta.SPb

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что болельщики «Зенита» покинули трибуны в поддержку фанатов ЦСКА.

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