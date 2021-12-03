Болельщики «Зенита» покинули трибуны в поддержку фанатов ЦСКА

Болельщики &#171;Зенита&#187; покинули трибуны в поддержку фанатов ЦСКА
Фанатский сектор "Зенита" покинул стадион на 61-й минуте матча 17-го тура РПЛ. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Болельщики петербургского «Зенита» ушли с трибун в ходе матча с «Ростовом» на стадионе «Газпром Арена».

Фанатский сектор «Зенита» покинул стадион на 61-й минуте матча 17-го тура РПЛ. Тем самым они поддержали болельщиков столичного ЦСКА, которые были задержаны полицией после матча предыдущего тура с «Зенитом».

Во время игры фанаты ЦСК жгли пиротехнические средства. После матча болельщиков отправили на досмотр, а затем — в автозаки. Стражи порядка задержали более 400 человек. По итогам задержаний был составлен 51 административный протокол.

Фанаты ЦСКА тогда заявили, что покинут трибуны во время следующей игры. Их инициативу поддержали и болельщики других клубов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ.

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