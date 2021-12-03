«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

&#171;Зенит&#187; сыграл вничью с &#171;Ростовом&#187; в матче РПЛ
Матч прошел на "Газпром Арене". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сегодня на петербургском стадионе «Газпром Арена» прошел матч «Зенит» — «Ростов».

Встреча проходила в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги сезона 2021/22 и завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче открыл нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз. На 11-й минуте он реализовал пенальти. Второй мяч в ворота сине-бело-голубых забил форвард Николай Комличенко. На 25-й минуте игрок пробил гол из-за линии штрафной. Петербургская команда ответила уже через шесть минут. Клаудиньо сравнял счет, оформив дубль на 31-й и 69-й минутах матча.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Зенит» обыграл ЦСКА и укрепил лидерство в РПЛ. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и закончилась со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых

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