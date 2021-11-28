«Зенит» обыграл ЦСКА и укрепил лидерство в РПЛ

&#171;Зенит&#187; обыграл ЦСКА и укрепил лидерство в РПЛ
Зенит. Фото: Twitter ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» одержал победу над ЦСКА и упрочила свои позиции в РПЛ.

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и закончилась со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Отличились Клаудиньо (34-я минута) и Андрея Мостового (90+4).

«Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 36 очков. ЦСКА находится на шестом месте с 24 очками.

Следующий матч состоится 3 декабря. «Зенит» встретится с «Ростовом».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Вячеслав Малафеев оценил вероятность ухода Семака из «Зенита».

"Зенит" рпл цска


 

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